В ДТЭК заявили об оптимизации работы Криворожской и Луганской ТЭС после остановки поставок угля из РФ

Компания ДТЭК оптимизирует работу Криворожской и Луганской ТЭС после решения России ограничить поставки антрацитового угля в Украину и ищет альтернативные источники поставок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании "ДТЭК Энерго".

"ДТЭК Энерго" прилагает все усилия для обеспечения стабильности и надежности украинской энергосистемы, особенно в период отопительного сезона", - говорится в заявлении компании.

В связи с ограничением импорта топлива, в ближайшее время на Криворожской ТЭС планируется работа 1 и 3 энергоблоков.

"Станция продолжает обеспечивать вклад в работу энергосистемы Украины и теплоснабжения региона. Сейчас компания также прорабатывает варианты закупки угля марок А/П для нужд Криворожской ТЭС за границей, но пока подтвержденных договоренностей нет", - сообщили в компании.

Видео дня

Луганская ТЭС, являющаяся единственным крупным генерирующим источником электроэнергии для контролируемой части Луганской области, в ближайшее время будет переведена на работу одним энергоблоком для экономии топлива. Станция продолжает обеспечивать стабильное энерго- и теплоснабжение региона.

Единственный путь поставки угля на станцию ​​проходит только по железной дороге с территории РФ, поскольку физически не существует железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, 29 октября стало известно об ограничении Россией поставок угля в Украину.

ДТЭК заключил контракты на импорт около 0,5 млн. тонн угля из США.

На 1 ноября запас угля на украинских ТЭС составлял около 600 тыс. тонн, что в 4 раза меньше предусмотренного Минэнерго графика.

Основные проблемы с нехваткой угля испытывают государственные ТЭС компании "Центрэнерго", запасы угля на которых менее 100 тыс. тонн.

Дефицит угля возник из-за искусственно заниженных цен на уголь весной-летом 2021 года, когда ТЭС работали ниже себестоимости. Ситуацию удалось исправить в августе 2021 года и частные ТЭС начала активно импортировать уголь.