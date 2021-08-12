В августе запасы антрацитового угля на ТЭС увеличились на 6% – Минэнерго

Запасы антрацитовых марок угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) с начала августа увеличились на 5,6% до 266 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Накопление антрацитового угля опережает установленный Минэнерго план-график на 0,1%.

В сутки на ТЭС поступает 5,9 тыс. т антрацитового угля при потреблении 4,4 тыс. т/сутки.

Больше всего антрацитового угля накоплено на Луганской, Криворожской (обе – ДТЭК Энерго") и Змиевской ("Центрэнерго") ТЭС.

Накопление угля газовой марки ("Г") отстает от графика на 40%.

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Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Так компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры о закупке угля в США.