В 2022 году на 'Укрзалізниці' начнется 'Большая стройка' более 50 тысяч грузовых вагонов

В 2022 году в Украине стартует программа обновления парка грузовых вагонов. Она рассчитана до 2031 года и предусматривает строительство 51,3 тыс. новых вагонов: 36,7 тыс. полувагонов и 14,6 тыс. зерновозов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Обновление на железной дороге проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, сейчас износившиеся грузовые вагоны приходится ремонтировать практически после каждой выгрузки. Таким образом содержание грузового парка несет значительный ущерб, а операторы совсем не мотивированы обновлять собственный подвижной состав.

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“Программа обновления парка грузовых вагонов гарантирует ежегодное производство от 2 до 10 тыс. грузовых вагонов. А также даст системное видение того, куда будет двигаться рынок в ближайшие 10 лет”, – отметил Кубраков.

Поэтапное обновление парка грузовых вагонов предусматривает установление предельных сроков их эксплуатации.

"Например, для полувагонов срок эксплуатации будет уменьшаться с 44 лет в 2022 году до 22 лет в 2031 году, для зерновозов с 45 лет в 2022 году до 30 лет в 2031 году", - разъясняют в министерстве.

На сегодняшний день по Украине курсирует более 174 тыс. грузовых вагонов разной формы собственности, из которых более 54% (95 тыс.) уже превысили все нормативные сроки службы. Ожидается, что замена старых изношенных вагонов будет способствовать развитию промышленности, вагоностроительных и машиностроительных отраслей, увеличит количество рабочих мест и будет стимулировать смежные отрасли производства.

А для привлечения частных инвесторов МИУ совместно с Минэкономики также нарабатывает механизм запуска программы государственного лизинга для стимулирования в Украине вагоностроения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируют закупить грузовые и пассажирские вагоны, электрифицировать участки и открывать новые маршруты.