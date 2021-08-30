УЗ закупит еще 15 тыс. тонн дизтоплива по формуле 'Роттердам+'

Государственная компания "Укрзалізниця" объявила новые тендеры на закупку 15 тыс. т дизельного топлива по формульному ценообразованию, основанному на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на его доставку в Украину.

Соответствующие уведомления обнародованы в системе ProZorro.

Железнодорожное предприятие сообщило о проведении 5 тендеров, каждый из которых предполагает поставку 3 тыс. т топлива. Предельная расчетная стоимость ресурса установлена на уровне 27 416 грн/т.

Эта стоимость рассчитана на основании котировок дизтоплива в порту Роттердам (Нидерланды) или Генуя (Италия) плюс 50-60 долларов за тонну на доставку топлива в Украину.

Видео дня

В текущем году, "Укрзалізниця" в рамках тендеров по формуле "Роттердам+" приобрело уже 60 тыс. т дизельного топлива. Победителями стали Кременчугский НПЗ (36 тыс. т), "Мартин Трейд" (9 тыс. т), "Торум" (6 тыс. т) и ОККО — 6 тыс. т.

Напомним, "Укрзалізниця" с февраля 2019 года закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам.

Формульный подход с использованием цен в европейских хабах ранее использовался для расчета стоимости природного газа для населения — формула "Амстердам+". С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК "Нафтогаз Украины" будет по решению правительства в качестве поставщика "последней надежды" продавать населению газ по цене хаб в Германии плюс стоимость доставки в Украину.

Также в 2016-2019 гг. действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для небытовых потребителей выросла.

С мая 2021 года цены на бензин и дизтопливо на АЗС также устанавливаются по формуле аналогичной к "Роттердам+".