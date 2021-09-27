"Укрметаллургпром" попросил Зеленского продлить запрет на экспорт лома до 2024 года

Объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" просит президента Владимира Зеленского поручить Кабинету Министров и Министерству экономики принять меры, чтобы как можно скорее ввести временный запрет экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года (включительно).

Об этом говорится в письме "Укрметаллургпрома" в адрес Зеленского, передают Українськi Новини.

""Укрметаллургпром" в этом году уже неоднократно обращался в Кабмин и Минэкономики с просьбой рассмотреть возможность как можно быстрого внедрения временного запрета экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. Однако эта инициатива, уже вполне очевидно, намеренно тормозится со стороны чиновников", – говорится в нем.

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В документе отмечается, что металлолом является стратегическим сырьем для украинской металлургической отрасли с достаточно ограниченным ресурсом на отечественном рынке. При этом заготовка металлолома в Украине падает уже 20 лет подряд, а в 2020 году был установлен ее исторический минимум – 2,9 млн тонн.

"В начале лета этого года металлургическая отрасль почувствовала критический дефицит лома, который сначала удалось компенсировать за счет складских запасов. Однако уже в сентябре предприятия начали терять объемы производства по сравнению с июлем. Очевидно, что эта тенденция продолжится и в последующие месяцы. При этом, с начала 2021 очень быстрыми темпами растет экспорт лома. По данным Государственной таможенной службы, отгрузки металлолома на внешние рынки в январе-августе этого года увеличились почти в 20 раз, до 410 тыс тонн", – говорится в письме.

При этом, согласно письму, экспорт наибольших объемов сырья произошел в критический для отечественных металлургических заводов летний период, так в июне он составил 85 тыс тонн, в июле – 103 тыс тонн, в августе – 75 тыс тонн.

"Это привело к тому, что Украина уже стала самым незащищенным и доступным источником лома, в частности, для Турции, крупнейшего в мире импортера этого сырья. И это происходит на фоне действия во многих странах мира заградительных пошлин (барьеров) против готовой украинской металлопродукции, которых с каждым годом становится все больше. При этом внутренний рынок для металлургических предприятий является крайне узким", – говорится в документе.

При этом в письме отмечается, что металлургия - базовая отрасль украинской экономики, которая формирует около 26% валютных поступлений и 12-15% ВВП страны. Предприятия горно-металлургического комплекса обеспечивают занятость для 600 тыс граждан и уплату 35 млрд. гривен налогов.

Также в письме отмечается, что металлолом – критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии. В частности, его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы CO2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома экономить 740 кг угля.

"Сохраняя экспорт лома, власти Украины полностью лишают свою промышленность конкурентоспособности на европейском рынке из-за невозможности декарбонизоваться, поскольку со своей стороны не предлагают и не дают никакой финансовой, регуляторной поддержки и компенсаторов для украинской промышленности для этих целей. Очень показательно, что на фоне колоссальных финансовых вливаний, в Европейском союзе парламентарии обратилась к Еврокомиссии с требованием запретить экспорт лома из экологических соображений", – говорится в документе.

С целью обеспечения дальнейшего развития ведущей национальной отрасли и экономического роста Украины "Укрметаллургпром" просит Зеленского поручить Кабинету Министров и Министерству экономики принять все меры, чтобы как можно скорее ввести временный запрет экспорта металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Как ранее сообщалось, объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" и объединение трубных заводов Украины "Укртрубопром" просят премьер-министра Дениса Шмыгаля временно запретить экспорт металлолома из Украины до 2024 года.