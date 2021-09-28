'Укркокс' призвал НКРЭКУ и 'Укрэнерго' снизить тариф на передачу электроэнергии: ресурс есть

Тариф на передачу электроэнергии может быть пересмотрен в сторону снижения, для этого компании "НЭК Укрэнерго" необходимо пересчитать свои доходы и расходы.

Об этом говорится в открытом письме Ассоциации "Укркокс" в адрес главы "НЭК Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, сообщает "УНИАН".

В письме говорится о недопустимости повышения тарифа на передачу электроэнергии с 2022 года к 458,83 грн/МВт*ч, что на 56% выше существующего уровня.

"Такой рост тарифа приведет к потерям коксохимической промышленности на уровне 3,5 млрд грн. Учитывая сложную для отрасли конъюнктуру рынка, повышения тарифа будет иметь крайне негативные последствия для украинской коксохимической промышленности, особенно на фоне роста мировых цен на уголь", — подчеркнули в ассоциации.

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Вместе с тем в "Укркоксе" убеждены, что тариф на передачу электроэнергии может быть оптимизирован в сторону снижения, если "НЭК Укрэнерго" пересмотрит расчеты, опираясь на реальные прогнозные показатели сферы энергетики, и откажется от операций, которые могут загнать в долги энергетическую отрасль.

Так, в частности, в "Укркоксе" высказались против включения в расчет тарифа основных частей (тел) кредитов, полученных компанией "Укрэнерго" в течение 2020-2021 годов: в соответствии с Законом №810-IX, выплата тел кредитов является обязанностью государства. А значит, расходы компании завышены на 4,3 млрд грн.

Также в ассоциации призвали "НЭК Укрэнерго" инициировать перед правительством вопрос внесения изменений в Госбюджет 2022 года, где предусмотреть по меньшей мере 11 млрд грн для выполнения "Укрэнерго" своих обязательств, пересчитать объемы необходимого дохода, и установить тариф на передачу электроэнергии на 2022 год для всех групп потребителей на уровне 275,20 грн/МВт*час.

Напомним, в прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно усугубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию повышения цен на все товары и услуги.