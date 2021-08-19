Правительство Украины провалило курс на развитие возобновляемых источник энергии. Инвесторы "зеленой" энергетики бегут из страны.

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала "Украина 24".

"Инвесторы "зеленой" энергетики отсюда бегут, из Украины. И латвийские подали в суд. И, значит, скандинавский фонд официально заявил, что он уходит с рынка Украины. Какой курс? О чем вы?" – заявил Спивак.

Он сообщил, что долг украинского правительства перед производителями электроэнергию из возобновляемых источников энергии достигает почти 20 млрд грн.

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Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса. Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.

Кроме того, Кабинет министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.