Украинский бизнес оставляет деньги в стране и улучшает экономику, – эксперт

Украинский бизнес в 2021 году значительно улучшил экономическое положение своих предприятий и в целом экономики Украины. По данным Национального банка, индекс ожиданий деловой активности показал самое высокое значение с октября 2019 года.

Политолог Павел Охотин считает, что особенно прибыль сейчас приносит продажа стали и чугуна. Он напомнил о крупнейшей в Украине горно-металлургической компании "Менинвест", пишет "24 канал".

"Основной отраслью, которая сейчас приносит доход – является продажа стали и чугуна. Доходы в этой области, когда они идут в страну, они тянут и другие сферы за собой. Ярким примером, наверное, можно назвать "Метинвест", – сказал эксперт.

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Он добавил, что когда компания пришла в прибыль, она сразу начала выплачивать свои долги. Деньги не выводит, а наоборот, выплачивает долги и активно инвестирует в улучшение своего производства.

Так, как отметили в НБУ, росту индекса ожиданий деловой активности способствует высокий потребительский спрос, внешняя конъюнктура, а также оживление инвестиционной деятельности.

Одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине является группа "Метинвест. Только за первое полугодие компания перечислила в бюджет полмиллиарда долларов налога на прибыль и инвестировала в развитие более 600 миллионов. Кроме того, как указано в финансовом отчете, "Метинвест" на треть больше, чем в 2020 году, нарастил объем капитальных инвестиций и почти наполовину – капиталовложения в проекты поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ингулецком горно-обогатительном комбинате группы "Метинвест" ввели в эксплуатацию новый тракт комплекса рудной циклично-поточной технологии (ЦПТ) – один из крупнейших проектов на горнодобывающих предприятиях компании за последнее десятилетие. В строительство комплекса компания инвестировала около 50 млн долларов.