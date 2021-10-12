Украинские компании с начала года увеличили импорт угля на 14%

Украинские компании в январе-сентябре 2021 года увеличили импорт угля каменного и антрацита на 14% (на 1,78 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 14,49 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $1,5 млрд, что на 14,3% больше, чем в январе-сентябре-2020 ($1,32 млрд), передает Интерфакс-Украина.

Из РФ поступил уголь на $961,4 млн (доля в импорте 63,61%), США – на $312,1 млн (20,65%), Казахстана – на $165,49 млн (10,95%), других стран – на $72,43 млн (4,79%).

Ранее сообщалось, что Минэнерго повысило прогноз импорта угля для прохождения отопительного сезона в 2021-2022 годах.

Видео дня

Напомним, компания ДТЭК начала активно импортировать уголь в августе-октябре. Было законтрактовано 565 тыс. т из Польши, Казахстана и США.

Летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.