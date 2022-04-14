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Украинская металлургия постепенно возобновляет работу – The Wall Street Journal

Мария Шевчук
Экономика
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Украинская металлургия постепенно возобновляет работу – The Wall Street Journal

Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, крупнейшие компании перезапускают свои предприятия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам СМИ, две крупнейшие компании в стране – Метинвест и Арселор Миттал – анонсировали планы по запуску своих мощностей, несмотря на ряд логистических проблем.

Крупнейшие компании в стране – Метинвест и Арселор Миттал – анонсировали планы по запуску своих мощностей

"Перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, которая сильно пострадала от российского вторжения. Крупная сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за опасений по поводу безопасности и трудностей с поставками и экспортом готовой продукции".

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Так, Метинвест запускает две из четырех доменных печей на комбинате Запорожсталь, предприятия в Мариуполе и Авдеевке, согласно комментарию компании, "понесли ущерб в результате боевых действий". "Пока не будет остановлена активная фаза российской военной агрессии и восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы группы не представляется возможным", – отметили в "Метинвесте".

АрселорМиттал Кривой Рог на текущем неделю задул доменную печь №6, в планах предприятия – к 2 мая запустит домну №8, а к 10 мая – начнут экспортировать железорудный концентрат из рудообогатительной фабрики.

Как пишет издание, стоимость горячекатаного рулона в Европе выросла на 43% с 943,75 евро за метрическую тонну 24 февраля до 1348,50 евро за тонну 11 апреля.