Украинская металлургия постепенно возобновляет работу – The Wall Street Journal

Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, крупнейшие компании перезапускают свои предприятия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам СМИ, две крупнейшие компании в стране – Метинвест и Арселор Миттал – анонсировали планы по запуску своих мощностей, несмотря на ряд логистических проблем.

"Перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, которая сильно пострадала от российского вторжения. Крупная сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за опасений по поводу безопасности и трудностей с поставками и экспортом готовой продукции".

Видео дня

Так, Метинвест запускает две из четырех доменных печей на комбинате Запорожсталь, предприятия в Мариуполе и Авдеевке, согласно комментарию компании, "понесли ущерб в результате боевых действий". "Пока не будет остановлена активная фаза российской военной агрессии и восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы группы не представляется возможным", – отметили в "Метинвесте".

АрселорМиттал Кривой Рог на текущем неделю задул доменную печь №6, в планах предприятия – к 2 мая запустит домну №8, а к 10 мая – начнут экспортировать железорудный концентрат из рудообогатительной фабрики.

Как пишет издание, стоимость горячекатаного рулона в Европе выросла на 43% с 943,75 евро за метрическую тонну 24 февраля до 1348,50 евро за тонну 11 апреля.