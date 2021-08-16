Украине пока не удалось стать страной, привлекательной для инвесторов, – Данилишин

Главная причина слишком медленного роста украинской экономики - низкие инвестиции в нее из-за ограниченности и избирательности реформ и невзвешенность монетарной и фискальной политики, считает ученый.

Академик НАН Украины считает, что именно из-за низких инвестиций в экономику страны падает производительность экономики. Об этом он заявил в блоге "Украина 30. Реконструкция, которая затянулась" для издания "Деловая столица", сообщают Українські новини.

"В 2020 инвестиции составили лишь 27% от уровня 1991 года и лишь 7,5% от ВВП (один из самых низких показателей в мире), – пишет Данилишин. - Почему так произошло? Прежде всего мы должны констатировать, что Украине так и не удалось стать страной, привлекательной для внутренних и международных инвесторов. Среди причин такого положения - ограниченность и избирательность структурных и институциональных реформ, не всегда взвешенные монетарная и фискальная политики. За годы независимости Украина пережила 8 финансовых кризисов (3 банковских, 3 валютных и 2 кризиса государственного долга)".

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По мнению ученого, поступлений иностранных инвестиций было недостаточным для компенсации внутренних потребностей в инвестициях, а в последние годы к тому же снизилось. Если в 2015-2016 гг. среднегодовой приток прямых инвестиций в акционерный капитал составлял 4,1% ВВП, то в 2017-2019 гг. - лишь 1,2% ВВП, а в 2020 г. - мизерные 0,5% ВВП. "Сейчас среди источников инвестиций в основной капитал иностранные инвестиции занимают менее 1%. В последние годы в составе иностранного капитала, поступающего в Украину, доминирует приток спекулятивного капитала в государственные облигации, – пишет Данилишин.

Из-за недостатка инвестиционного капитала критически пострадал производственный потенциал экономики, социальная инфраструктура, часть основного капитала была просто ликвидирована. "За 30 лет износ основных фондов приобрел гигантские масштабы - 57% в целом по экономике и 59% - в промышленности. За годы независимости, стабильно сокращалась доля наукоемкой продукции в экспорте, усилилась его сырьевая направленность, повысилась зависимость экономики от ситуации на международных сырьевых рынках", – заявляет академик НАН.

Ученый считает, что основным источником инвестиций являются национальные сбережения. "Высокая норма сбережений означает высокую мощность внутреннего спроса и широкие возможности для трансформации временно свободных средств в новые инвестиции. К сожалению, норма сбережений в Украине длительное время остается критически низкой. Если в 2002-2012 гг. украинцы могли ощутимо экономить, направляя на эти цели в среднем 13% своих располагаемых доходов, то начиная с 2015 г. норма сбережений населения не превышает 5%, а в 2019-2020 г. вообще составляет только 2%. В странах ЕС средняя норма сбережений населения составляет 12%, а при короно-кризисе выросла до 20%", – пишет Богдан Данилишин.

Выход из этой ситуации ученый видит в следующем: формирование устойчивого внутреннего спроса будет обеспечивать стабильные доходы для производителей, ориентированных на внутренний рынок. Повышение их кредитоспособности будет способствовать снижению процентных ставок по банковским кредитам. Расширение банковского кредитования экономики повысит уровень ее монетизации и ее финансовую глубину. И тогда платежеспособный внутренний рынок и приемлемый уровень жизни населения сделает интересным экономику страны для иностранного инвестора. На втором же этапе Данилишин предлагает создавать предприятия с участием системного иностранного капитала с ориентацией на внутренний рынок, включая импортозамещение.

Богдан Данилишин - украинский экономист, доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины, экс-министр экономики Украины и глава Совета Национального банка Украины.