Украина ввела санкции против ритейлера, продававшего форму солдат РФ

Украина ввела санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries. Он продавал российскую пропаганду и форму солдат страны-агрессора.

Об этом в субботу, 24 июля, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко у себя в Telegram. Инициативу поддержали президент Украины Владимир Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны.

По словам Ткаченко, санкции являются еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Министр подчеркнул, что в Украине нет места антиукраинским тезисам, книгам и нарративам.

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"Министерство культуры и информационной политики Украины делает все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам", – написал Ткаченко. Он отметил, что следующим шагом будет борьба с российскими ОТГ-платформами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине начал работать российский онлайн-ритейлер Wildberries, который открыто торгует товарами с символикой страны-агрессора.