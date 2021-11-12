Украина в 2017– 2021 годах ввела формулу 'Роттердам+' на газ, бензин и дизель, – Омельченко

После введения формулы "Роттердам+" для угля, власти в 2017 – 2021 годах распространили этот принцип на остальные энергоресурсы – газ, бензин, дизель, пишет "Главком".

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Со времени введения формулы "Роттердам+", ценообразование так или иначе на все энергоресурсы в стране перешло на формулы хаб+", – заявил эксперт, приведя примеры ценообразования на газ, дизельное топливо для "Укрзалізниці" и бензин на АЗС.

"В 2020 году действующий президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Денис Шмигаль подписали меморандум с МВФ, в котором обязались ввести формулу на газ "Амстердам+". Она идентична "Дюссельдорфу+" за исключением того, что в расчет брался хаб TTF в Нидерландах", – объяснил эксперт.

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По словам Омельченко, весь импорт угля частными и государственными компаниями осуществляют по формуле "Роттердам+".

"Украина ожидает 600 тыс. т импортного угля. И весь этот объем куплен по формуле Роттердам+. Нравится это кому-то или нет – но по этой формуле контракты подписали как частные компании, так и государственная "Центрэнерго". Формула предусматривает прозрачный рыночный механизм – цена на бирже в Европе плюс доставка в порт назначения. Иначе никто в мире не торгует ни углем, ни другими энергоресурсами", – подытожил Омельченко.

Напомним, по формуле "Роттердам+" в 2016 году – 2019 годах определялась цена на уголь. В 2017 году – 2020 годах действовала полностью идентичная формула "Амстердам+" для природного газа. С мая 2021 года Кабинет Министров ввел формулу "Роттердам+" для бензина.