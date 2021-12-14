Украина теряет деньги из-за проблем с диспетчеризацией в УЗ, – Каленков

Из-за операционных проблем в "Укрзалізниці" увеличивается срок оборота вагонов, который, в свою очередь, приводит к повышению тарифов на перевозку. Из-за этого украинская продукция становится неконкурентоспособной на мировых рынках, и в итоге вся экономика страны недополучает прибыль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

"Фактически для "Укрзалізниці" основной источник дохода - грузы ГМК. При этом УЗ во второй половине этого года очень сильно нас подводит, потому что увеличивается себестоимость перевозок. На то есть две причины: первая - увеличение оборота вагонов. Один и тот же груз возится медленнее, что приводит к росту себестоимости и к срывам поставок. А второе - это существенное, ничем экономически не обоснованное повышение тарифов", - пояснил он.

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По его словам, промышленники неоднократно призывали УЗ показать реальную себестоимость перевозки грузов, но компания так и не показала эти расчеты. Поэтому никто не понимает, какова себестоимость перевозки руды или угля, а соответственно - насколько обоснованы тарифы, которые в последние годы неуклонно растут.

"Именно для наших грузов тарифы возросли фактически более чем в полтора раза. Это приведет к тому, что наша отрасль потеряет конкурентоспособность на мировых рынках, мы продадим меньше и перевезем меньше. И в итоге та же УЗ и все государство Украина получит намного меньше. Тут речь идет не о жизнеспособности отрасли, а о жизнеспособности экономики страны", - подытожил Каленков.

Это уже не первый раз, когда УЗ обвиняют в серьезном ухудшении операционных показателей. Ранее зампредседателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин заявил, что из-за ухудшения оборота вагонов в УЗ угольная отрасль несет убытки, а продукция портится на складах. А компания вместо того, чтобы наращивать количество вагонов, предлагает списать старые и еще больше усугубить ситуацию.

Напомним, накануне ряд аграрных и промышленных компаний обвинили УЗ в срывах поставок вагонов, вызванных отсутствием локомотивов. Генеральный директор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко сообщил, что в ноябре компания остановила на несколько дней почти все производственные мощности из-за того, что УЗ не доставляла вовремя сырье.

А ГП "Артемсоль" пожаловалось премьер-министру на то, что УЗ не поставляет на предприятие вагоны, зато тарифы на перевозки повысила в несколько раз.

Как сообщалось, ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, инициируемое Мининфраструктуры, приведет к серьезным проблемам для "Укрзалізниці" .