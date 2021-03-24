Украина рискует потерять 11 энергоблоков ТЭС с 2023, – Колесников

Украина потеряет возможность эксплуатировать 11 угольных энергоблоков теплоэлектростанций с 1 января 2023 года за невыполнение Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ), поскольку для экологической модернизации этих мощностей нет источника финансирования.

Об этом 23 марта сообщил Сергей Колесников, член дирекции ПАО "Центрэнерго", в рамках онлайн-дискуссии "Прохождение осенне-зимнего периода 2020/21. Выводы и рекомендации", организованной Energy Club.

"У нас в энергетике есть одна из глобальных проблем – это сокращение выбросов в рамках плана сокращения выбросов (НПСВ), то есть выполнение директивы ЕС 2010/75. При вступлении в Европейский союз, наша страна взяла на себя обязательства по качеству дымовых газов, их очистке. И поэтому на сегодня это очень сложный и напряженный вопрос. Ведь после 2022г, у нас 11 угольных энергоблоков по всем ГК ТЭС, из них 2 блока по ТЭЦ, будут нелігитимно работать с 1 января 2023 г, если не будут выполнены мероприятия по пилеочищення, сероочистки, и дальше там до 2023 г – азотоочищення", - сказал Колесников.

При этом член дирекции также добавил, что в прошлой модели рынка механизм финансирования для модернизации станции был, а сейчас пути финансирования для выполнения плана отсутствуют.

"Если в старом рынке был инструмент финансирования – это інвестнадбавка, за счет которой все станции Украины, насколько они могли, ведущие екомодернізацію. Сегодня такой составляющей нет, источника финансирования нет, и дальнейшем ее не видно. И через год, это будет очень насущный вопрос, и тогда нам придется считать какие же мощности для покрытия периода ОЗП использовать, и где их взять", - добавил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Нацплан по сокращению выбросов был утвержден предыдущими правительствами без экономического обоснования и расчетов, поэтому экомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 года. Со своей стороны заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов. В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется выключать энергоблоки, если на них не будет установлено дорогостоящее очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций-это прямая угроза энергетической безопасности страны.

По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы нужно более 4,1 млрд евро.

Со своей стороны народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что исполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по екомодернізацій. Депутат зарегистрировала постановление, где призывает правительство как можно быстрее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.