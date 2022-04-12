Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве во время войны

Украина и Польша усилят сотрудничество между центральными банками на фоне военного вторжения России. Договоренность предусматривает более активный обмен финансовой и банковской информацией, а также взаимную поддержку центробанков двух стран.

Стороны подписали соответствующий меморандум, сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, центробанк Польши сделал огромный вклад в финансовую оборону Украины.

"Одним из безоговорочных доказательств этого есть решение Национального банка Польши открыть своп-линию на 1 миллиард долларов", – отметил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ заморозил курс доллара в Украине до конца войны. Однако и после окончания боевых действий возвращение к привычному – плавающему – курсу будет постепенным, чтобы страна избежала резких потрясений.

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Ранее же глава НБУ Кирилл Шевченко анонсировал ослабление валютных правил уже в скором времени. Сделать это, по его словам, позволяет валютная стабилизация.

При этом глава Нацбанка обратил внимание на то, что частично валютные правила уже ослаблены. В частности: