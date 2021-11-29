Украина достигла самого высокого долларового ВВП за всю свою историю - $195 млрд

В следующем году за счет старта новых экономических программ Украина сможет обеспечить высокие темпы роста внутреннего валового продукта. Об этом заявила в Facebook первая вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко.

Она сообщила, что в пятницу, 26 ноября, состоялась онлайн-встреча членов правительства с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, инвестирующих в Украину.

"Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год. Наша цель – обеспечить постоянство основных показателей: роста ВВП, увеличения золотовалютных резервов, сдерживания инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов", – написала Свириденко.

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По ее словам, Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю – ориентировочно 195 млрд долларов.

"В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта", - добавила министр экономики.

Свириденко объяснила, что иностранных инвесторов также интересует вопрос безопасности границ. Присутствовавший на встрече министр обороны Алексей Резников сообщил, что ситуация остается стабильной. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что дипломаты прилагают максимум усилий для формирования позитивного имиджа Украины за границей.

"Прямая регулярная откровенная коммуникация с внутренними и внешними инвесторами – лучшее противодействие гибридной войне. Будем регулярно проводить такие встречи", – подчеркнула Свириденко.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила, что 700 миллионов долларов США, которые Украина получила в качестве нового транша по программе Stand-by, будут направлены на удержание финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19.