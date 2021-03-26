Украина должна защитить отечественный книжный рынок от контрафактной литературы – СМИ

Из-за контрафактной литературы украинские участники книжного рынка теряют десятки миллионов долларов. Нужны системные изменения законодательства по защите авторских прав. Об этом говорится в материале "Экономической правды".

По оценкам собеседников ЭП из книжной индустрии, контрафактная литература в Украине занимает 30-35% рынка. Объем всего книжного рынка страны в 2020 году, по оценкам экспертов, достигал 100 млн долл. Поэтому украинские книжные магазины, издательства, авторы и типографии теряют десятки миллионов долларов, которые сжирает контрафакт.

"Поддельные книги проникают через магазины, соцсети, а иногда – через известные маркетплейси, нанося миллионные убытки издательствам и книжным магазинам, которые работают с легальной продукцией", - отмечается в материале.

В ЕП отмечают, что распространение поддельной литературы в интернете – это ответственность киберполиции. Однако о громких делах и задержании производителей контрафактной литературы пока ничего неизвестно. Кроме того, законодательство не очень строгое к производителям контрафакта. Даже если киберполиция найдет владельцев нелегальных типографий, наказание за нарушение авторских прав будет несущественным – штраф 34-51 тыс грн.

По информации издания, с начала 2021 года тему борьбы с контрафактом активно обсуждают в Министерстве культуры и информационной политики и Госкомтелерадио и готовят системные изменения в законодательство. В частности, Госкомтелерадио и Минкульт разрабатывают проект изменений в законы об авторских и смежных правах, электронной коммерции и защите прав потребителей.

В свою очередь Минкульт также видит проблему в крупных маркетплейсах Rozetka, Prom и OLX, которые не проверяют информацию о продавцах литературы и позволяют распространять подделки. В министерстве планируют провести встречу с руководителями этих компаний.

По оценке авторов материала, для борьбы с контрафактом и помощи украинским издателям, нужны слаженная работа правоохранительных органов, новая законодательная база и сознательные читатели.

"Если проблему не решать, то нелегалы будут увеличивать свою долю на рынке. В их руках слишком много козырей: спрос на дешевую русскую литературу, отсутствие регулирования и налогообложения, безграничные возможности для продвижения в интернете. Украинским издательствам придется еще больше затянуть пояса", - отмечается в материале.