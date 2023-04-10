Удорожание тока из-за повышения прайс-кепов грозит банкротством молочных предприятий, – Дидур

Удорожание электроэнергии из-за повышения предельных цен (т.н. прайс-кепов) может привести к массовому банкротству предприятий молокоперерабатывающей отрасли. Об этом заявил Арсен Дидур, глава Союза молочных предприятий Украины (UA Dairy), комментируя информацию о возможной отмене или повышении предельных цен на электроэнергию на рынке в сутки вперед (РДН) для промышленных потребителей, пишет издание "Телеграф".

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"Сейчас самый трудный период с начала войны для молокопереработки. Потребительские настроения плохи по объективным причинам. Экспорт почти остановился, еще и ошибки Кабмина в двусторонних таможенных отношениях со странами Средней Азии (Узбекистан, Туркменистан), дорогостоящее сырье по сравнению с Евросоюзом, отсутствие господдержки и доступа к кредитам. Плюс, как всегда, задержки с оплатой от торговых сетей. Если еще поднимут тариф на электроэнергию, это может привести к массовому банкротству предприятий отрасли", - сказал он.

Напомним, что в октябре прошлого года, впервые с начала широкомасштабного вторжения рашистов, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривала возможность увеличения прайс-кепов на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР) и балансирующем рынке на 50%, с 4000 грн/МВт-ч до 6000 грн/МВт-ч. Однако решение по этому поводу не было принято.

Второй раз, уже в феврале 2023 года, планировалось повысить максимальные предельные цены на РСВ, ВСР с 4000 грн/МВт-ч до 4952 грн/МВт-час. Однако комиссия не увидела оснований для пересмотра предельных цен из-за изменения рыночной ситуации и сняла с рассмотрения этот вопрос.