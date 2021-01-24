У Зеленского заговорили об экономическом росте Украины в 2021 году

В Офисе президента прогнозируют, что в 2021 году экономика Украины начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках, а также монетарной политике Нацбанка (НБУ).

Успехам страны в этом плане может помочь и выполнение ею "домашнего задания" по улучшению инвестиционного климата, а еще реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций. Об этом заявил советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко, передает пресс-служба ОПУ.

"Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская. Но ожидания на 2021 год положительное", – отметил он.

По словам советника Зеленского, в последние месяцы на внешних рынках росли цены на металлы и сельхозпродукцию, которые экспортирует Украина, поэтому "есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем". Также улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках. Поспособствовало этому, считает Устенко, время после окончания избирательной кампании в США и до инаугурации 46-го президента этой страны Джо Байдена.

"Пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальное мероприятие инвестиций", – убежден он.

Правда, добавил Устенко, страна должна выполнить "домашнее задание" в части создания качественного инвестиционного климата, защиты прав собственности, улучшения судебной системы и т. д. В то же время импульсом для экономического роста также станут:

монетарная политика НБУ (учетную ставку оставили без изменений – 6%);

государственные программы стимулирования экономики ("Велике будівництво");

сооружение крупных инфраструктурных объектов (способствует появлению рабочих мест, поддерживает отечественное машиностроение) и т. д.;

прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

"Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс – и не только извне, но и внутри страны", – подытожил Устенко.

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