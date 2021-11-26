Центр Разумкова: Кризис на энергорынке возник из-за ручного регулирования со стороны государства

Главными причинами критической ситуации в энергетике являются недостатки существующей модели рынка электрической энергии и государственное регулирование в ручном режиме. К такому выводу пришли авторы исследования "Базовые причины энергетического кризиса в ОЗП 2021 – 2022", опубликованном Центром Разумкова.

"Правительство и НКРЭКУ демонстрируют намерение не столько внедрять рыночные механизмы, сколько вручную управлять путем регуляторных ценовых ограничений и перманентных модификаций правил торговли, которые изменялись с начала введения действующей модели уже более шестидесяти раз. Вдобавок несовершенная система возложения специальных обязанностей (ВСО) искажает рыночные принципы еще больше", - говорится в исследовании.

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Как отмечают в Центре Разумкова, нынешние правила функционирования рынка электроэнергии предоставляют широкое пространство для манипуляций, злоупотреблений и перекрестного субсидирования и не соответствуют правилам ЕС. Это создает значительные риски для интеграции ОЭС Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E в 2023г.

"Правительственным чиновникам не нужно закрывать глаза на то, что, в первую очередь в секторе производства электрической энергии, где государственные предприятия обладают абсолютно доминирующим положением, кризисные явления ощущаются больше всего. Так, доля государственников компаний НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и ПАО" "Центрэнерго" в производстве электрической энергии составляет около 70%, а при оптимальной работе последней компании она могла бы превысить 80%", - говорится в экспертном исследовании.

Кроме того, в Центре Разумкова учитывают тот факт, что в собственности государства находится Оператор системы передачи - компания НЭК "Укрэнерго", а правила работы рынка устанавливает национальный регулятор НКРЭКУ вместе с Правительством. "Стает понятным, что главным ответственным за кризис в этом году не может быть никто другой, кроме руководства соответствующих государственных органов и компаний".

Еще одной серьезной причиной кризиса в энергетике в исследовании называют отсутствие верховенства права и значительное влияние коррупции. "Наглядным принципом игнорирования государством принципов верховенства права, разрушающего инвестиционный климат в энергетике, является дискриминация инвесторов, вложивших средства в сектор ВИЭ".