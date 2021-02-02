Тимошенко призвала Раду к безотлагательному снижению тарифов

Первым заданием новой сессии парламента должно стать безотлагательное снижение тарифов и подписания законопроекта о возвращении газа по украинской цене.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады во вторник, 2 февраля. Она напомнила, что до 2014 года проблема тарифов никогда в стране не стояла.

"Люди должны почувствовать, что справедливость есть. Десятилетиями украинцы получали газ отечественной добычи, и только в 2014 году сорвали стоп-кран и сняли все ограничения на рост тарифов, которые людям просто не по силам", – отметила Тимошенко.

Лидер "Батьківщини" призвала депутатов и лидеров фракций не медлить, а скорее присоединиться к подписанию и принятию законопроекта №4680.

"Мы внесли законопроект №4680. Он о том, чтобы вернуть людям украинский газ по украинской цене и сделать так, чтобы из хранилищ людям газ шел по адекватным ценам, а не втридорога. Я предлагаю, чтобы лидеры фракций подписали режим ad hoc, и чтобы этот закон немедленно рассмотрели в зале", – призвала Тимошенко.

В то же время лидер партии сообщила, что "Батьківщина" будет вносить проект постановления о директивах правительства уволить Коболева и "его коррумпированную команду из "Нафтогаза".

"Я бы хотела, чтобы мы здесь не болтали, а действовали. Действовали на благо людей", – подчеркнула Тимошенко.