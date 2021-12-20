ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии на 10% для недопущения дефицита

Тепловые электростанции "ДТЭК Энерго" увеличили отпуск электроэнергии на 10% за 11 месяцев 2021 года, до 22,6 млрд кВт*ч. Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

"Несмотря на минимальную нагрузку на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, наши ТЭС продолжают поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины. На прошлой неделе количество блоков ТЭС "ДТЭК Энерго" в работе достигало 31 из всех 38 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это рекордный по количеству одновременно работающего в сети оборудования, показатель за последние 10 месяцев", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

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В компании отметили, что для обеспечения генерации такого количества электроэнергии во время осенне-зимнего периода ТЭС "ДТЭК Энерго" используют уголь как собственной добычи, так и импортируемый.

"Так, за 11 месяцев этого года на шахтах компании добыли более 15,2 млн т угля марки "Г". Всего в этом году запланировано добыть почти 17 млн т газового угля" - подчеркнули в "ДТЭК Энерго".

Там добавили, что компания продолжает импортировать топливо для нужд собственной генерации. Так, в ноябре было импортировано 100 тыс. т угля, а за последние три месяца - около 455 тыс. т. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона на сегодня законтрактовано свыше 1 млн т импортного угля.

Согласно данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 20 декабря из-за недостатка топлива нагрузки несут лишь 6 из 23 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго".