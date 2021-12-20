Тендер на 150 млн по проектированию ЛЭП выиграла дочерняя компания фирмы из РФ, – Голобуцкий

Компания "СоюзЭнергоПроект" с учредителями некими Адонин Олег Валерьевич и Адонина Валентина Васильевна, выиграла тендер на около 150 миллионов гривен по проектированию ЛЭП в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий, передают "Украинские новости".

"Похоже, украинская власть решила под новый год сделать шикарный подарок Путину в сфере энергетики. Казалось бы, что может быть ужасного в тендере на проектирование ЛЭП в Николаевской, Одесской и Херсонской областях? Сети старые, и менять их надо, чтоб люди не сидели без света… Вот только "чудесным образом" победителем этого тендера на почти 150 миллионов гривен стала фирма за которой торчат уши Кремля", – написал политолог.

Видео дня

В сообщении говорится, что проект новых ЛЭП в трех южных областях Украины является стратегическим. Но его проектирование, по сути, русскими проектировщиками несет немало рисков для безопасности Украины:

"Самый банальный – саботаж и провал проектирования. Как следствие: срыв планов по энергонезависимости страны на юге Украины и провокация протестов на фоне отключения электричества. А самый опасный вариант проекта может послужить военным планам Путина по захвату юга Украины. Мы все помним про его маниакальное желание создать коридор от Крыма до Приднестровья. И вот проект новых ЛЕП может красиво лечь как раз по территориям, которые Путин хочет захватить – то есть создать еще и энергетический коридор от Крыма до Приднестровья для обеспечения жизнедеятельности оккупационной администрации. И всё это за счет Украины!", – заявил Голобуцкий.

Политолог убеждён, что в любом случае, это или сознательное преступление, или преступная халатность и в этом обязательно должны разобраться компетентные органы.