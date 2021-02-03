Против Кабмина подали иск из-за долгов в "зеленой" энергетике

Компания "Фора С", которая относится к предприятиям "зеленой" энергетики подала иски относительно невыполнения государством своих обязанностей по оплате за произведенную зеленую электроэнергию и суды начали привлекать в качестве ответчика Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Об этом свидетельствует информация Единого государственного реестра судебных исков компании "Фора С" (Тернопольская обл.), которая подала иск против госпредприятия "Гарантированный покупатель" с требованием выплатить 13 млн гривен долга.

В реестре дела указывается, что правительство достигло компромиссных договоренностей и заключило меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику, чтобы решить вопрос своевременности оплаты за произведенную "зеленую" энергию.

"Указанный меморандум предусматривает, что государство обеспечивает своевременное осуществление расчетов с производителями, которые используют альтернативные источники энергии, как того требует Закон Украины "Об альтернативных источниках энергии"", – говорится в материалах дела Хозяйственного суда г. Киева.

"Таким образом, учитывая предмет и основания данного иска, суд считает необходимым привлечь Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики Украины к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика", – указано в постановлении суда.

Подготовительное заседание по делу состоится 23.02.21 в 12:15.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Так, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.