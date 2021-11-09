Списание вагонов по возрасту приведет к кризису и массовым увольнениям – письмо к Зеленскому

Инициатива Министерства инфраструктуры Украины по ограничению сроков эксплуатации вагоны сверх нормативного срока повлечет за собой масштабный кризис в Украине и приведет к потере "Укрзалізницею" миллиардных поступлений. Поэтому необходимо не списывать пригодные для использования вагоны, а разработать нормативные акты, которые улучшат контроль за техническим состоянием выпускаемых вагонов на пути. Об этом говорится в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому от Украинской ассоциации известковой промышленности.

"Проект в текущей редакции приведет к одновременному списанию около 75 тыс. вагонов или 43% рабочего парка к 2028 году. Оставшихся вагонов будет недостаточно для обеспечения перевозок по железной дороге: дефицит лишь полувагонов составит около 38 тыс. единиц. Существующие же вагоностроительные мощности не смогут компенсировать такой дефицит в данный промежуток времени", — отмечается в письме.

Ассоциация известняков предупреждает: искусственный дефицит грузовых вагонов, вызванный введением этого приказа, приведет к росту цен на вагоны, а следовательно - к повышению транспортных расходов предприятий и снижению их конкурентоспособности. Кроме того, последствиями приказа станут существенное сокращение промышленного производства, потеря рабочих мест и отчислений в госбюджет, а также кризис в отраслях, для которых перевозка УЗ является безальтернативным видом транспорта.

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"Потери грузопотока железной дороги составят около 20% или 60 млн тонн в год. Кроме того, "Укрзалізниця" потеряет более 63% полувагонов и 100% зерновозов, а также около 11 млрд грн, или 20% годового дохода по причине падения перевозок", — отмечается в письме.

Ассоциация известняков подчеркивает: промышленные и аграрные предприятия Украины вместо инвестиций в модернизацию будут вынуждены инвестировать в строительство новых вагонов, что не является для них приоритетным направлением инвестиций.

Кроме того, добавляют в Ассоциации, МИУ не предоставило к проекту никаких доказательств и расчетов, доказывающих, что эксплуатация вагонов сверх нормативного срока нецелесообразна для экономики в целом.

"Мировая практика показывает: ведущие страны мира (США, страны ЕС) ориентируются на максимально возможное продление срока полезного использования вагонов и не ограничивают срок службы вагонов регуляторными путями", — объясняется в письме.

Вместо того чтобы списывать вагоны по возрасту, в Ассоциации предлагают другой путь: продление срока службы установить только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы, отмену ограничений для специализированных вагонов (обкатышевозы и коксовозы), и отмену ограничений для использования вагонов, срок службы которых был продлен до вступления в силу приказа.

"Просим президента Владимира Зеленского обратить внимание на этот вопрос и не ставить под угрозу экономическую безопасность Украины, вызванную искусственным дефицитом на рынке вагонов", — призывают в письме и предлагают МИУ вместо списания вагонов разработать нормативные акты, которые помогут УЗ лучше следить за техническим состоянием вагонов, выходящие на пути.

Как известно, МИУ инициировало программу списания вагонов по возрасту, а не по техническому состоянию. Для этого ведомство собирается подписать Меморандум между УЗ, банками и вагоностроительными заводами, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

Представители украинского бизнеса подписали собственный Антимеморандум, его главная цель – призвать власть не допустить списание вагонов, которое приведет к искусственному дефициту парка, повлечет за собой кризис в экономике Украины, падение ВВП и массовые сокращения персонала.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что эта программа, прежде всего, выгодна олигарху Игорю Коломойскому, вагоностроительные заводы которого получат многомиллиардные заказы.