Списание вагонов по возрасту приведет к катастрофе в УЗ и потере ею миллиардных поступлений – эксперт

Приказ Министерства инфраструктуры об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов при его принятии приведет к кризису в украинской экономике. Но прежде это станет катастрофой для "Укрзалізниці", ведь у нее нет 50 миллиардов гривен для того, чтобы закупить новые вагоны вместо тех, что придется списать. Об этом заявил президент Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак на пресс-конференции, посвященной инициативе МИУ.

"Если он (приказ – Ред.) будет принят, то к 2028 году придется списать где-то 75 тыс. единиц подвижного состава. В первую очередь, полувагонов и зерновозов. В частности, УЗ должен либо построить на своих собственных мощностях, либо приобрести от 15 до 20 тыс. единиц подвижного состава. Но УЗ никогда не выполняет свою инвестиционную программу. Поэтому, скорее всего, УЗ что-нибудь построит, но это будет явно не 20 тыс. вагонов", — пояснил эксперт.

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Кроме того, он напомнил, что для этого компании необходимо привлечь 50 млрд грн, но откуда возьмутся эти средства – неясно. Еще 60 млрд должны выложить частные компании для замены списанного парка вагонов. Однако у бизнеса таких денег нет.

"Если делается такая масштабная программа, то, по крайней мере, должны быть какие-то упоминания источников финансирования или льготные кредиты, компенсация процентной ставки даже в коммерческих банках – словом, рыночные механизмы государственной поддержки. Но никакого упоминания о них нет", — подчеркнул Гусак.

Именно поэтому, по его словам, наиболее вероятным сценарием является тот, где за неимением средств более 30 тыс. вагонов так и не будут построены, что создаст коллапс на рынке перевозок.

"Мы оцениваем этот дефицит через несколько лет в 20-30 тыс. полувагонов. Он приведет к прямому спаду производства - когда УЗ просто не будет вагонов для того, чтобы доставить продукцию от производителя к потребителю. Кроме того, по нашим оценкам, УЗ может потерять до 20% своих грузов. То есть потери будут составлять 10-15 млрд грн только для УЗ. И еще десятки миллиардов гривен потеряет экономика Украины", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что экономика Украины только начала понемногу приходить в себя от пика коронакризиса, который был в прошлом году и привел к падению промышленного производства в стране.

"Теперь же мы можем получить очередной удар. Можно это назвать ударом в спину экономике", — резюмировал эксперт.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало приказ, согласно которому грузовые вагоны будут списываться не по техническому состоянию, как в ЕС, а исключительно по возрасту. Против этого решения выступили промышленные и аграрные ассоциации и призвали власти не допустить создания искусственного дефицита вагонов, который может привести к коллапсу на рынке перевозок.