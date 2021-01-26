В Украину вернулся скандальный менеджер времен Януковича: кто пытается взять таможню под контроль

В Украине 26 января отмечают день контрольно-ревизионной службы – органа, который должен следить за использованию средств всех органов власти. И пока профессиональные ревизоры празднуют, в госорганах продолжают осваивать миллиарды.

В этот день OBOZREVATEL решил рассказать об одном из самых видных деятелей таможни – Степане Дериволкове (если вы имеете информацию о влиянии указанного деятеля на таможню, пишите нам obozrevatelfeedback@gmail.com).

Во время Виктора Януковича он занимал должность заместителя министра доходов и сборов. В 2014-м официально покинул свою позицию, однако сейчас, как рассказывают высокопоставленные источники, имеет влияние на назначение таможенников в разных регионах страны.

Еще несколько месяцев назад в СМИ сообщали о том, что Дериволков может стать негласным куратором одной из самых "жирных" таможенных служб – Одесской. Официально назначить на должность его не могут в связи с широким шлейфом коррупционных скандалов и связью с властью Януковича. Однако при этом, как рассказывают высокопоставленные собеседники, его пытаются пристроить "смотрящим", который бы не только назначал "своих" людей на важные должности в структуре таможни, но и мог "правильно" распределять финансовые потоки.

С 2009-го Дериволков занимал руководящие должности на таможни. После работал с министром доходов и сборов Александром Клименком. После бегства Виктора Януковича из страны уехали также и его менеджеры, среди которых был и шеф Дериволкова.

В 2016-м и сам таможенник якобы пытался сбежать из Украины, однако позже эту информацию опровергли. Несмотря на череду скандалов, он остался работать в Украине. А сейчас в период, когда на таможне происходят перестановки, пытается вновь вернуть свое влияние. В свое время Дериволков работал с Игорем Калетником (возглавлял таможню). Последний якобы еще в прошлом году вернулся в Украину.

По версии собеседников OBOZREVATEL, Дериволков может работать вместе со своим бывшим шефом Калетником, которые лучше других понимают, как "правильно" организовать работу таможни и с кем для этого нужно делиться.

И результаты его работы во времена Януковича на лицо. Как подсчитали в СМИ, за время своей работы Дериволков увеличил личное состояние до 38 миллионов долларов и это лишь при подсчете сбережений, недвижимости и автомобилей ближайших родственников.

Как сообщал OBOZREVATEL: