В Украину вернулся скандальный менеджер времен Януковича: кто пытается взять таможню под контроль

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
7,5 т.
Работа в таможне

В Украине 26 января отмечают день контрольно-ревизионной службы – органа, который должен следить за использованию средств всех органов власти. И пока профессиональные ревизоры празднуют, в госорганах продолжают осваивать миллиарды.

В этот день OBOZREVATEL решил рассказать об одном из самых видных деятелей таможни – Степане Дериволкове (если вы имеете информацию о влиянии указанного деятеля на таможню, пишите нам obozrevatelfeedback@gmail.com).

Во время Виктора Януковича он занимал должность заместителя министра доходов и сборов. В 2014-м официально покинул свою позицию, однако сейчас, как рассказывают высокопоставленные источники, имеет влияние на назначение таможенников в разных регионах страны.

Еще несколько месяцев назад в СМИ сообщали о том, что Дериволков может стать негласным куратором одной из самых "жирных" таможенных служб – Одесской. Официально назначить на должность его не могут в связи с широким шлейфом коррупционных скандалов и связью с властью Януковича. Однако при этом, как рассказывают высокопоставленные собеседники, его пытаются пристроить "смотрящим", который бы не только назначал "своих" людей на важные должности в структуре таможни, но и мог "правильно" распределять финансовые потоки.

Степан Дериволков
Кто такой Дериволков?

С 2009-го Дериволков занимал руководящие должности на таможни. После работал с министром доходов и сборов Александром Клименком. После бегства Виктора Януковича из страны уехали также и его менеджеры, среди которых был и шеф Дериволкова.

В 2016-м и сам таможенник якобы пытался сбежать из Украины, однако позже эту информацию опровергли. Несмотря на череду скандалов, он остался работать в Украине. А сейчас в период, когда на таможне происходят перестановки, пытается вновь вернуть свое влияние. В свое время Дериволков работал с Игорем Калетником (возглавлял таможню). Последний якобы еще в прошлом году вернулся в Украину.

По версии собеседников OBOZREVATEL, Дериволков может работать вместе со своим бывшим шефом Калетником, которые лучше других понимают, как "правильно" организовать работу таможни и с кем для этого нужно делиться.

И результаты его работы во времена Януковича на лицо. Как подсчитали в СМИ, за время своей работы Дериволков увеличил личное состояние до 38 миллионов долларов и это лишь при подсчете сбережений, недвижимости и автомобилей ближайших родственников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 августа Денис Пудрик стал исполняющим обязанности главы Одесской таможни. Его назначение вызвало критику среди политиков.

  • Чиновник был люстрирован, поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича. Однако позднее он оспорил это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.

  • 21 октября Пудрика уволили с должности.

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