В Украину вернулся скандальный менеджер времен Януковича: кто пытается взять таможню под контроль
В Украине 26 января отмечают день контрольно-ревизионной службы – органа, который должен следить за использованию средств всех органов власти. И пока профессиональные ревизоры празднуют, в госорганах продолжают осваивать миллиарды.
В этот день OBOZREVATEL решил рассказать об одном из самых видных деятелей таможни – Степане Дериволкове (если вы имеете информацию о влиянии указанного деятеля на таможню, пишите нам obozrevatelfeedback@gmail.com).
Во время Виктора Януковича он занимал должность заместителя министра доходов и сборов. В 2014-м официально покинул свою позицию, однако сейчас, как рассказывают высокопоставленные источники, имеет влияние на назначение таможенников в разных регионах страны.
Еще несколько месяцев назад в СМИ сообщали о том, что Дериволков может стать негласным куратором одной из самых "жирных" таможенных служб – Одесской. Официально назначить на должность его не могут в связи с широким шлейфом коррупционных скандалов и связью с властью Януковича. Однако при этом, как рассказывают высокопоставленные собеседники, его пытаются пристроить "смотрящим", который бы не только назначал "своих" людей на важные должности в структуре таможни, но и мог "правильно" распределять финансовые потоки.
С 2009-го Дериволков занимал руководящие должности на таможни. После работал с министром доходов и сборов Александром Клименком. После бегства Виктора Януковича из страны уехали также и его менеджеры, среди которых был и шеф Дериволкова.
В 2016-м и сам таможенник якобы пытался сбежать из Украины, однако позже эту информацию опровергли. Несмотря на череду скандалов, он остался работать в Украине. А сейчас в период, когда на таможне происходят перестановки, пытается вновь вернуть свое влияние. В свое время Дериволков работал с Игорем Калетником (возглавлял таможню). Последний якобы еще в прошлом году вернулся в Украину.
По версии собеседников OBOZREVATEL, Дериволков может работать вместе со своим бывшим шефом Калетником, которые лучше других понимают, как "правильно" организовать работу таможни и с кем для этого нужно делиться.
И результаты его работы во времена Януковича на лицо. Как подсчитали в СМИ, за время своей работы Дериволков увеличил личное состояние до 38 миллионов долларов и это лишь при подсчете сбережений, недвижимости и автомобилей ближайших родственников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 августа Денис Пудрик стал исполняющим обязанности главы Одесской таможни. Его назначение вызвало критику среди политиков.
Чиновник был люстрирован, поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича. Однако позднее он оспорил это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.
21 октября Пудрика уволили с должности.