СМИ: власти объявили новую войну нелегальному рынку нефтепродуктов

Кабинет министров и комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике опять заинтересовались вопросом борьбы с махинациями на рынке нефтепродуктов. При этом эксперты считают, что новая кампания по борьбе с теневым рынком может быть успешнее той, которая проходила весной этого года. Об этом говориться в публикации издания Delo.ua "И снова топливный рынок. Будет ли успешной новая кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов?"

Согласно публикации, главными проблемами топливного рынка являются оптимизация налогообложения на АЗС (т.н. "скрутки") и малые нефтеперерабатывающие предприятия (т.н. мини-НПЗ).

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна мини-НПЗ не отвечают нормам пожарной, экологическим, промышленным нормам безопасности, потому что это требует дорогостоящих установок.

В свою очередь директор по коммерческим вопросам "Укргаздобычи" Сергей Федоренко отмечает, что даже несмотря на очевидные нарушения, мини-НПЗ продолжают работать поскольку очень часто они финансируют местные элиты.

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Также по словам Федоренко такие предприятия нередко выпускают продукцию из сырья, которое было украдено у государственных и частных добывающих компаний.

При этом в Нефтегазовой ассоциации Украины отмечают, что сегодня в Украине мини-НПЗ может называться любая нефтебаза, где есть возможность смешивать "что-то" с "чем-то". При этом ее расположение, производственные установки, технологическая инфраструктура, как правило, не соответствуют промышленным требованиям к производству топлива.

Мини-НПЗ продают свою продукцию через вполне легальные сети АЗС и через так называемые серые заправки. По данным ассоциации ряд законодательных инициатив, подготовленных, и принятых в Украине, позволили провести массовые проверки, в результате которых полностью "черных" АЗС практически не осталось: они либо закрылись сами, либо их демонтировали правоохранители. Однако часть нелегальных АЗС удалось получить лицензии и легализоваться. При этом честному бизнесу, который платит все налоги очень сложно конкурировать с теми, кто не платит акцизы и НДС.

В ассоциации считают, что для обеления рынка властям нужно сделать пять шагов: ввести акциз на растворители, которые мини-НПЗ ввозят в страну и смешивают с топливом ради экономии; сделать публичной информацию об уплаченных налогах каждым участником рынка, что даст возможность обществу увидеть и понять кто из игроков рынка играет по правилам, а кто нет; полноценно использовать уже имеющиеся системы электронного администрирования реализации топлива (СЭАРТ), что позволило бы правоохранителям увидеть абсолютно все транзакции с топливом, выявлять "аномалии" и при их наличии задавать вопросы; снять мораторий на внеплановые фактические проверки, который был введен в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса; аннулировать лицензии, незаконно полученные "серыми" АЗС.

В свою очередь Куюн отмечает, что хоть прошлая кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов и была скорее "показухой", сегодня этот вопрос действительно находится у правительства в приоритете.

А глава парламентского комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев считает, что правоохранители имеют все полномочия для борьбы с теневым рынком нефтепродуктов. На заседании комитета 20 октября призвал контролирующие ведомства активизировать свою работу по двум направлениям: борьбе с мини-НПЗ и мониторингу налоговой нагрузки при розничной реализации нефтепродуктов.