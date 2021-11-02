СМИ раскрыли коррупционную схему по хищению тока на 400 млн в Киевской области

В марте 2021 года "Укрэнерго" анонсировало строительство уникальной подстанции 330 кВ "Западная" вблизи Киева за счет Европейского банка реконструкции и развития. Строительство оценили в 32 млн долларов, а завершить его должны в октябре 2022 года. В договоре на аренду земли для строительства подстанции заложили большую коррупционную составляющую.

Такую информацию обнародовали журналисты РБК Украина. В материале говорится, что "Укрэнерго" взяло в аренду земельный участок площадью 6 га у садового общества "Тополя" (территория Гореницкого сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области). Журналисты нашли интересную деталь в договоре – "Укрэнерго" обязано обеспечить подключение к подстанции электроустановки ООО "Садовое Общество Тополя" или любых третьих лиц в пределах мощности 30 МВт, хотя у государственной компании таких обязательств по закону нет.

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"Лишь представьте, стоимость подключения 30 МВт на сегодняшний день в данной местности составляет более 400 миллионов гривен и эти деньги государственная компания фактически дарит", – говорится в материале.

По данным издания, единственным учредителем и бенефициарным владельцем ООО "Садовое Общество Тополя" (идентификационный код юридического лица 36107091) является киевлянин Кулагин Алексей Владимирович. Согласно информации из Youcontrol Алексей Кулагин с 2005 года соучредитель и генеральный директор ООО "ОМОКС", возглавляющего группу из 12 компаний-партнеров, реализующих строительство жилого комплекса "Чайка", отметили журналисты. Справочно в материале указывают, что земля принадлежащая ООО "Садовое Общество Тополя" – это 23 га, 6 из них отдали под подстанцию, говорят, что на остальных 17 га Кулагин планирует построить коттеджный городок.

"Как вы думаете, чем будет питаться этот коттеджный городок? И вряд ли жильцы домов получат электроэнергию бесплатно, скорее всего, они будут платить за нее, но не государству, а Кулагину. Кстати, дорогу, которая будет вести в будущий городок, тоже застройщик рассчитывает получить даром – потому что ее строят за государственные средства для подстанции. Вот такие подарки делают чиновники "простому" бизнесмену за государственные средства" – отметили в издании.

Журналисты обратили внимание правоохранителей на то, что подстанция только строится, и еще есть шанс остановить коррупционную схему.