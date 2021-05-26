Smart Holding обжаловал решения набсоветов 'Харьковоблэнерго' и 'Харьковэнергосбыта' о проведении общих собраний

Компания Smart Holding обратилась с исками в Хозяйственный суд Харьковской области, в которых требует признать недействительными решения, принятые на заседании Наблюдательных советов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" 23 марта 2021 года, в частности, о проведении общих собраний акционеров указанных обществ 28 апреля 2021 года.

Об этом говорится на сайте компании. Отмечается, что Smart Holding принадлежит 76 436 210 простых именных акций или 29,795% от уставного капитала каждого из вышеупомянутых обществ.

Компания имеет доказательства нарушения порядка созыва и проведения заседания Наблюдательных советов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" 23 марта 2021 года. Акционер предоставил суду доказательства, что после 6 января 2019 года состав Наблюдательных советов обществ стал неправомочным, так как не был приведен в соответствие с нормами действующего законодательства, сказано в сообщении компании.

В Smart Holding считают, что все решения Набсоветов, кроме решений по подготовке, созыву и проведению общего собрания с целью избрания правомочного состава наблюдательных советов обществ, являются недействительными.

"Также Акционер просит суд признать недействительными решения общего собрания акционеров АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" от 28 апреля 2021 года. На собрании, в частности, были утверждены годовые отчеты обществ за 2019 и 2020 годы, приняты к сведению отчеты Набсоветов за 2019 и 2020 годы, утверждено распределение прибыли и убытков обществ, полученных по результатам деятельности в 2020 году, в том числе утверждены размеры годовых дивидендов и рассмотрены другие вопросы. Истец считает, что решения общего собрания акционеров АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" от 28 апреля 2021 года являются неправомочными и незаконными, нарушающими законные права и интересы SMART HOLDING (CYPRUS) LTD как акционера этих энергокомпаний", – сказано в сообщении пресс-службы компании.

Директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович, кандидат в члены Наблюдательного совета АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", отметил:

"Что мы сейчас имеем? Несформированные Наблюдательные советы, менеджмент, который фактически никто не контролирует, и кучу уголовных производств относительно коррупционных действий ряда должностных лиц энергокомпаний. К тому же, Дирекции, которая себя давно скомпрометировала, Наблюдательные советы своими последними решениями предоставили дополнительные полномочия. Это точно не способствует прозрачности бизнеса и безопасности принятия решений на уровне высшего руководства предприятия. Но создает ситуацию, когда стратегические для страны предприятия просто разворовывают и ведут фактически к банкротству. Это однозначно ставит под угрозу планы так называемой "большой приватизации" в Украине. Мы подали судебные иски, которые имеют целью отменить решения неправомочных Набсоветов и собраний акционеров.

Мы хотим восстановить законность и создать условия для эффективной работы предприятий, а не для легализации коррупционных схем. Мы откровенно желаем, чтобы корпоративные принципы начали работать на пользу как предприятия и акционеров, так и государства.

Мы публично обращаемся в Фонд госимущества с призывом наконец провести долгожданные конкурсы, чтобы в соответствии с требованиями украинского законодательства ввести в Наблюдательные советы независимых членов, которые будут действовать в интересах энергокомпаний, а не отдельных политических фигур. Это позволит наконец уволить коррумпированный менеджмент и подготовить "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт" к запланированной в этом году приватизации".

Напомним, 28 апреля 2021 года в дистанционном режиме состоялось общее собрание акционеров двух крупных компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины – АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт". По итогам рассмотрения повестки дня общего собрания акционеров представитель Smart Holding проголосовал, в частности, против утверждения годовых отчетов обществ за 2019-2020 гг., а также отдал свои голоса за признание работы исполнительных органов обоих обществ за этот период неудовлетворительной. Главным негативом ежегодного собрания акционеров стало то, что не были сформированы Наблюдательные советы акционерных обществ. Это привело к тому, что предусмотренный Уставом и законами Украины коллегиальный орган, который осуществляет защиту прав акционеров, в том числе государства, а также контролирует и регулирует деятельность Дирекции общества, в АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" фактически перестал функционировать.

Произошло это в результате сознательных и целенаправленных действий Фонда госимущества, который, как субъект управления объектами государственной собственности, игнорируя требования действующего законодательства, просто не подал кандидатуры для избрания в Набсоветы указанных акционерных обществ, имеющих особо важное значение для экономики Украины.

Как известно, формирование независимых Наблюдательных советов в компаниях, в уставных капиталах которых 50% + акций (долей) принадлежит государству, является обязательным, согласно Закону Украины №1405 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности", который был принят Верховной Радой 2 июня 2016 года.