"Слуги народа" пообещали ограничить банковские комиссии при оплате: НБУ выступил категорически против

Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий заявил, что в ближайшее время монобольшинство ограничит сумму комиссии, которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки за пользование POS-терминалами.

"В ЕС такие правила давно введены, объем комиссии не может превышать 0,2%. У нас в среднем 1,5%, плюс еще дополнительные сборы банков. Эти комиссии ложатся в стоимость товара и незаметно взимаются с потребителей", – сообщил Заблоцкий на Facebook.

По его словам, такие ограничения не помешают свободному рынку в Украине.

"ЕС, когда вводил ограничения, объяснил все очень просто. Конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более высокую комиссию банка эмитента. На рынке уже сформировалась де-факто дуополия. Общая сумма комиссий в Украине превышает 10 млрд грн. Это явно значительно больше стоимости обслуживания и развития системы POS-терминалов. Большой размер комиссии также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов" – добавил Заблоцкий.

Народный депутат от партии "Слуга народа" отметил, что соответствующие ограничения могут ввести уже в апреле.

Заблоцкий на Facebook

В то же время против подобной инициативы выступили в НБУ. Национальный банк сообщил, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж в Европе привело к наступлению негативных последствий. В частности:

выросла стоимость годового обслуживания кредитных карт;

исчезли с рынка предложения бесплатного обслуживания дебетовых карт;

уменьшилось общее количество карт в обращении и среднее количество карточек на одного человека;

увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств;

сократились программы кэшбеков по стимулированию безналичных расчетов, которые формально существуют, но фактически не дают пользователю возможности получить существенную сумму кэшбека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине комиссии при расчетах банковскими карточками в семь раз превышают европейские. В итоге это отражается на стоимости товаров для покупателей.

Эксперты считают, что в этом ответственны платежные системы Visa и Mastercard. Действия двух компаний должны были привлечь внимание Антимонопольного комитета, но он уже отказывался заниматься этим вопросом по формальным причинам.