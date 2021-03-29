Скорейшая реформа УЗ обеспечит прозрачное тарифообразование – ЕВА

Правительство должно обеспечить продолжение начатой реформы "Укрзалізниці", что будет способствовать росту эффективности работы железной дороги и привлечению инвестиций и ее развитие. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

"Надеемся, что правительство не будет медлить с избранием нового руководителя" Укрзализныци "и паузы в начавшейся реформе не произойдет", - отмечается в заявлении.

В частности, по мнению экспертов ЕВА, в первую очередь в рамках реформирования УЗ должно быть осуществлено структурную реформу, а именно отделение вертикалей UZ Сargo и UZ Infra. Также в Ассоциации подчеркнули необходимость прекращения практики субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

"Традиционно в Украине пассажирские перевозки являются убыточными и затраты на их осуществление покрываются "Укрзалізницею" вследствие перекрестного субсидирования за счет прибыльных грузовых, что негативно влияет на финансовое состояние железнодорожной отрасли и на ее развитие, и, по сути, является косвенным дополнительной финансовой нагрузкой для представителей бизнеса с целью перекрытия убытков "Укрзалізниці"", - отметили в ЕВА.

Кроме того, одним из ключевых моментов в ЕВА считают создание прозрачного механизма тарифообразования на железной дороге. Ведь действующая тарифная система является непрозрачной и экономически необоснованной.

"Кроме этого, отсутствует привязка к типу затрат, что делает невозможным четкое целевое использование тарифов: тяга, вагон, инфраструктура, инвестиции. Необходимо распределить железнодорожный тариф на локомотивную, инфраструктурную и вагонную составляющую (последняя уже дерегулированы), а также полностью пересмотреть систему тарифообразования ", - уточнили в ЕВА.

Также в Ассоциации напомнили о критическом состоянии железнодорожных путей, через которые вводятся ограничения скорости на многих участках. Поэтому требуются значительные инвестиции в их ремонт и обновление. - в ближайшие 5 лет необходимо ремонтировать до 1000 км путей в год.

"На сегодняшний день, уже по одной трети всей протяженности железнодорожных путей, а это около 8,5 тыс. км, просроченные плановые ремонты, а на 1,1 тыс. км действуют ограничения скорости", - отмечается в заявлении.

Как известно, процесс реформирования "Укрзалізниці" и ее анбандлингу начал Владимир Жмак. Он выделил из состава монополии отдельные подразделения УЗ Карго (грузоперевозки) и УЗ Инфра (инфраструктурный). Однако Наблюдательный совет компании заблокировала процесс реформирования. А позже, единогласным решением, вообще отправила Владимира Жмака в отставку. Буквально на следующий день это решение поддержал Кабмин. и.о. председателя УЗ назначили Ивана Юрика, который уже находился на этом посту.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что увольнение Владимира Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента. Экономист Борис Кушнирук, в свою очередь, убежден: решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и Наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзалізницю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.

Позже народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что постоянная смена руководства "Укрзалізниці" негативно сказывается на работе компании и не дает возможности провести ее реформирования.