Скандал с 'зеленым' кредит от ЕС в Украине нивелирует обещания Зеленского в Глазго – Newsweek

Вмешательство украинского правительства в распределение целевого "зеленого" кредита от ЕС поставило под сомнение обещания президента Владимира Зеленского перед мировой общественностью в Глазго (Шотландия) достичь климатической нейтральности.

Об этом говорится в статье американского издания Newsweek.

Недавние скандалы вокруг президента Владимира Зеленского, в том числе резкое прекращение выплат крупнейшему украинскому инвестору в области возобновляемых источников энергии, рисуют мрачную картину... В сочетании с глобальным энергетическим кризисом кажется, что климатические цели, поставленные Киевом несколько недель назад в Глазго, практически недостижимы", - говорится в статье американского издания.

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Сомнительное с точки зрения закона блокирование выплат одной из тысячи компаний отпугивает инвесторов от Украины, говорится в статье.

Newsweek прогнозирует Украине тяжёлые судебные процессы, сопряжённые с утратой доверия иностранных банков и фондов к стране.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.