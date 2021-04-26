Сиволап о повышении НДС власть хочет, чтобы украинцы заплатили за ее просчеты

Вице-президент ИСС Ukraine (Международной торговой палаты Украины) Сергей Сиволап прокомментировал предложения некоторых депутатов повысить ставку НДС до 22-24%, пишуть "Українські новини".

"Несмотря на то, что эти намерения на уровне идеи, которую рассматривали при подготовке Законопроекта, и это, скорее, как "инсайт", а не как официальная информация, можно сказать – что это уже устойчивая тенденция искать средства для латания дыр в бюджете любыми средствами. И те, кто продвигают эту идею прекрасно ориентируются в экономике. И они прекрасно знают, что при увеличении ставок НДС, увеличение поступлений в бюджет, будет за счет потребителя. То есть все рядовые граждане будут закрывать просчеты правительства в экономической политике по собственному кошелька. Бизнес дополнительную налоговую нагрузку сразу переводит на себестоимость своей продукции. Все это отразится на ценах.

Относительно возможных поступлений в бюджет которые могут его наполнить – то это очень временное явление. В течение нескольких месяцев поступления вероятно возрастут. Но экономика живет не по "желанию законодателей", а по своим собственным законам. В условиях ограничения ресурса у населения сокращается спрос, соответственно сокращается производство, соответственно уменьшаются отчисления от реального сектора в экономику. И тогда, плюсы от якобы такого положительного решения, в значительной степени перекрываются минусами.

Экономика в условиях кризиса требует значительного ослабления фискального давления. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Здесь разовыми подачками "Ковидних" выплат экономические механизмы не запустишь. А мы видим негативные тенденции в Украине. И они не исчезают, то есть все что к этому времени делало правительство, депутаты – результата пока не принесло. А тем более новые инициативы, и по НДС, и по намерениям заставить людей положить все свои деньги в банк, и обложить это налогом. Феерических идей – множество, но цель одна – сделать так, чтобы граждане увеличили своими средствами поступления в бюджет ", – резюмировал свой комментарий Вице-президент ИСС Ukraine Сергей Сиволап.