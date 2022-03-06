Шахты ДТЭК обеспечили бесперебойное теплоснабжение города Первомайск

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Шахты ДТЭК Рината Ахметова полностью обеспечили котельные 30-тысячного города Первомайск на Днепропетровщине углем для бесперебойного теплоснабжения жителей и социально важных объектов города.

Об этом сообщила городской голова города Первомайск Оксана Винницкая.

"ДТЭК бесперебойно снабжает углем на котельные города, чтобы жители, больницы и все социальные объекты были с теплом", - сказала она.

Винницкая подчеркнула, что в том числе благодаря поддержке бизнеса объекты критической инфраструктуры Первомайская в условиях войны работают бесперебойно, а все жильцы обеспечены теплом.