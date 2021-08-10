Шахты ДТЭК нарастили добычу угля до 10 млн тонн с начала года

Компания "ДТЭК Энерго" за 7 месяцев 2021 года нарастила объемы добычи угля до 10 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Несмотря на кризис в энергетике, за январь-июль этого года на шахтах ДТЭК Энерго ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 9,8 млн тонн угля марки "Г". Чтобы обеспечить стабильную непрерывную добычу, было подготовлено более 51 км новых горных выработок ", - говорится в сообщении.

По данным компании, всего в этом году компания планирует добыть почти 17 млн тонн газового угля. Кроме того, в течение августа – декабря 2021 на шахтах "ДТЭК Энерго" планируется введение в работу еще 15 новых лав.

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"Несмотря на угрожающие явления в энергетике и критическую ситуацию с доступностью финансовых ресурсов у производителей электроэнергии, ДТЭК Энерго, как надежная и ответственная компания, делает все необходимое, чтобы обеспечить стабильность украинской энергосистемы в период летних пиков энергопотребления и накануне отопительного сезона. Мы всегда готовимся к зиме заранее", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В компании напомнили, что в отдельные дни июля в энергосистеме одновременно работало до 28 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго". В том же месяце компания почти вдвое увеличила среднесуточный объем отпуска электроэнергии по сравнению с июнем. ТЭС "ДТЭК Энерго" произвели 2,3 млрд кВт-ч электроэнергии по самому низкому тарифу, для чего были использованы более 1,2 млн тонн угля. При этом, цена электроэнергии не покрывала даже себестоимость угля.

Как известно, по состоянию на 9 августа на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится более 510тысяч тонн угля. Их запасы пополняются на ежедневной основе.

Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+ 1,8%), свидетельствуют данные Министерства энергетики. Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета. Вчера на ТЭС прибыло 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии – 37600 тонн. Больше всего угля в сутки поступило на Бурштынскую, Криворожский и Ладыжинскую ТЭС (все – "ДТЭК Энерго").