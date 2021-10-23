Сергей Лещенко не является моим подчиненным – советник главы ОП Подоляк

Советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Сергей Лещенко не является его подчиненным блогером.

Об этом советник председателя ОП заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сергей Анатольевич Лещенко не является моим подчиненным. Он лично считает, что президент Владимир Зеленский является оптимальным на данный момент для Украины. Это его позиция, он об этом публично высказывается и это очень хорошая позиция безотносительно к фамилии президента, он ее публично высказывает, публично защищает и дает возможность с ним об этом дискутировать ", - заявил Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, такие блогеры как Сергей Лещенко выводят уровень дискуссии об общественно-политической жизни на другой уровень.

"Когда ты как Сергей Лещенко, публично высказывает свою позицию - тогда и дискуссия другого уровня. Это не какой-нибудь анонимный бот, это человек, который верит в то, что он говорит. Только такие блогеры могут давать нормальный толчок для дискуссии общественной, которой у нас кстати не хватает ", - добавил Подоляк.

Напомним, Сергей Лещенко известный своими симпатиями к Офису президента. Он одним из первых стал на защиту Офиса в оффшорном скандале, заявив, что в Украине "едва не каждый владелец ларька может иметь собственный оффшор".