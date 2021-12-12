С юмором – о сложном: на Business Stand Up в Киеве бизнесмены иронически подвели итоги года

В Киеве 7 декабря прошел большой Business Stand Up, на котором успешные бизнесмены и предприниматели в ироничной, а иногда - и саркастичной форме подвели итоги уходящего 2021 года. Мероприятие проходило при информационной поддержке OBOZREVATEL.

Участие в масштабном и уникальном мероприятии приняли многие известные бизнесмены Украины. Так, в качестве спикеров Business Stand Up выступили: Андрей Здесенко, владелец и СЕО корпорации "Биосфера", Ксения Литвинова, основательница фитнес-студии "Фактура", автор книги "Дело в теле", Андрей Ваврыш, основатель и СЕО компании SAGA Development, Артем Бородатюк, основатель группы IT-компаний Netpeak Group, Андрей Длигач, PhD, бизнес-стратег и футуролог, СЕО Advanter Group, Катерина Смотрич, соучредитель Международной Академии Маркетинга и Бизнеса, продюсер Superwoman, Федор Сердюк, предприниматель, основатель компании FAST, Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine.

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Особым сюрпризом для гостей вечера стал музыкальный номер в исполнении Андрея Здесенко и Николая Тимощука (СЕО UFuture).

Основательницы проекта Business Stand Up Наталья Слепцова и Наталья Дмитренко отметили, что формат бизнес стендапа становится не только узнаваемым, но и популярным в бизнес среде, ведь он позволяет говорить с юмором о сложных темах и поднимать самые острые вопросы развития бизнеса в Украине.

Традиционно вечер прошёл без политических шуток. В декабре 2021 Business Stand Up отмечает своё двухлетие.