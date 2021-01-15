"Северный поток-2" достроят? Эксперт рассказал о "дырах", которые Байден будет "латать" в ЕС

Российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции. Прежде всего, потому, что в нем заинтересована Европа. Рассчитывать на существенную помощь новой администрации США в этом вопросе Украине не стоит.

СП-2 не является прямым конкурентом украинской ГТС [газотранспортная система]. Ими являются другие газопроводы, в частности, "Балканский поток", который уже функционирует. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

– Действительно ли Джо Байден готов мощно ударить по "Северному потоку-2", чтобы Россия не могла достроить те считанные километры?

– У меня личных источников в окружении господина Байдена нет, поэтому я вряд ли смогу поделиться какой-то инсайдерской информацией. Однако, исходя из заявлений представителей из окружения Байдена, которые войдут в его администрацию, можно утверждать, что эта администрация, наоборот, будет пытаться залатать дыры, возникшие в отношениях между Соединенными Штатами и Европейским Союзом во время президентства господина Трампа.

Поэтому я бы не стал преувеличивать то влияние, которое может оказать новая администрация на "Северный поток-2".

– Что вы имеете в виду, говоря о "дырах", которые возникли за 4 года президентства Трампа?

– Речь идет, прежде всего, о том, что сейчас существуют определенные проблемы в отношениях между двумя мощными участниками геополитической борьбы и в торговой сфере, сфере экспорта-импорта товаров. В политической плоскости также был ряд заявлений господина Трампа, которые были негативно восприняты как отдельными членами ЕС, так и Евросоюзом в целом.

Кстати, это касается и "Северного потока-2". Неоднократно европейские политики, в частности, немецкие, говорили, что они лучше понимают ситуацию с обеспечением энергетической безопасности на месте, чем президент Трамп из-за океана.

Дональд Трамп.

– Появилась информация, что угроза санкций нависла над швейцарской страховой группой Zurich Insurance, потому что эта компания может быть страховщиком российского проекта "Северный поток-2". Действительно, сейчас публично объявлен вектор, что все, кто будут помогать достроить его, получат санкции. Кто победит? Россия ведь тоже не просто наблюдает за этим. Достроят или нет?

– Вопрос "Северного потока-2" почему-то никто в США или в Украине не рассматривает с точки зрения Германии. Что он дает немецкому избирателю? Возможность получать в больших объемах достаточно дешевый по сравнению с другими российский газ, при этом минуя достаточно конфликтные страны, такие как Польша, Беларусь и Украина.

Ведь то, что газ пойдет через Украину, зависимость Германии от российского газа никоим образом не изменит.

Зачем тем самым немцам, австрийцам, французам, итальянцам, кому-либо еще участвовать в урегулировании сложных отношений между Россией и Украиной или между Россией и Польшей, если есть возможность получить тот же газ, минуя соответствующие зоны конфликтов?

Этот проект будет иметь поддержку со стороны всех действующих политиков Евросоюза, потому что газ нужен Европе, а США или другая страна не могут сейчас заместить этот газ из других источников.

Когда строился газопровод в советские времена, из Советского Союза в капиталистические страны Западной Европы, когда США вводили гораздо более жесткие санкции, чем сейчас, и тогда достроили, и сейчас достроят.

"Северный поток-2", скорее всего, достроят, сказал Рябцев. Газпром

– Будут ли считаться в Германии и Франции, если говорить о "нормандском" формате, с призывами и возмущениями Украины?

– Безусловно, каждая страна должна придерживаться своих национальных интересов, и Украина не исключение.

Но меня удивляет, почему украинские политики сосредоточились только на противодействии "Северному потоку-2", хотя он больше угрожал полякам. Это альтернатива газопровода "Ямал-Европа", который идет через Беларусь и Польшу.

А альтернатива украинскому маршруту – это южный маршрут через Турцию, который уже заработал – "Балканский поток". Он запускает российский газ через Турцию на юг Европы.

Сейчас завершаются работы по строительству газопровода TANAP, который также является альтернативой украинскому маршруту и обеспечивает Европу газом, транспортируя азербайджанский газ.

Но кто-то из украинских политиков, которые так выступали против "Северного потока-2", хоть одно слово сказал по противодействию "Балканскому потоку" или любым турецким потокам? Ни слова я не слышал.