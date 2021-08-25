Рост экспорта сырьевых товаров укрепляет гривню и оживляет экономику Украины, – эксперты

Оживление украинской экономики, которое наблюдается в последние месяцы, дало хороший ресурс для наполнения государственного бюджета. Наращивание экспортных рынков и валютных поступлений от предприятий-экспортеров дает Украине укрепление гривни и рост экономики.

Так, по словам экономического эксперта аналитического центра "Змист" Игоря Петриченко, рост сырьевых цен в мире приводит к росту притока валюты от национального экспорта, поскольку сырье составляет в нем наибольшую долю, передает УНИАН.

Так, рост притока валюты значительно больше роста оттока, и это оказывает положительный эффект для Украины.

"Учитывая высокую степень корреляции нашего ВВП в долларовом эквиваленте и средних зарплат в долларах с притоком валюты в страну, такая ситуация будет означать значительный рост и ВВП, и зарплат в долларах уже в этом году", – сказал Петриченко.

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Для Украины рост мировых цен – хорошая новость, считает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак. Это связано с тем, что наша страна имеет экономику с высокой долей сырьевой составляющей в ВВП.

"Это приводит к ускоренному росту экономики, увеличению объема валютной выручки при том же физическом объеме экспорта. А следовательно – к укреплению гривни, которое мы наблюдаем", – сказала она.

Отметим, бюджет Украины за семь месяцев 2021 года пополнился более чем на 680 миллиардов гривен и превысил аналогичный показатель 2020 года. Произошло это преимущественно за счет роста таможенных и налоговых поступлений. И значительную роль в этом сыграло в условиях благоприятной конъюнктуры увеличение экспорта сырьевых товаров.