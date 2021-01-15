Россия отложила строительство "Северного потока-2"

Компания-оператор российского проекта Nord Stream 2 AG отложила работы по строительству газопровода "Северный поток-2".

"Строительство газопровода в Балтийском море откладывается. Вопреки ожиданиям, в эту пятницу компания-оператор не возобновит работы по завершению строительства", – заявил представитель Nord Stream 2 AG в комментарии Handelsblatt.

В компании отметили, что сейчас они намерены проверить техническое оснащение. Однако неизвестно сколько времени это займет.

"У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работ в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб 15 января. Мы не можем назвать точную дату возобновления укладки. Вероятно, мы не сможем более точно оценить, когда мы начнем прокладку труб до конца января или начала февраля", – резюмировали в Nord Stream 2 AG.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с суднами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".