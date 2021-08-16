Развитие солнечной энергетики в Украине замедлилось в 2,5 раза в 2021 года – НКРЭКУ

За 5 месяцев 2021 года в эксплуатацию введено 257,4 МВт мощностей солнечных электростанций, что в 2,5 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 г.

Об этом свидетельствуют данные НКРЭКУ.

Всего за 5 месяцев 2021 года в эксплуатацию введено 250 МВт наземных СЭС и 7 МВт электростанций, вмонтированных в фасады или крыши зданий.

В то время как за аналогичный период 2020 года в эксплуатацию было введено СЭС общей мощностью 686 МВт.

В целом ввод новых мощностей возобновляемой энергетики в 2021 году сократился более чем на четверть. За 5 месяцев 2021 года в эксплуатацию введено всего 554 МВт новых мощностей, в то время как за аналогичный период прошлого года –744 МВт.

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Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.

Кроме того, Кабинет министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.