Промышленность ожидает от власти экономических стимулов, а не приказов по экомодернизации, – Качка

Украина должна провести экомодернизацию промышленности с одновременным обеспечением экономического развития, применяя стимулирующие механизмы.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка во время круглого стола в GMK Center.

По его словам, власть должна найти возможность обеспечить снижение промышленных выбросов. Но при этом необходимо удержать экономическое развитие, поэтому ключевыми вопросами являются поиск необходимых инвестиций для переоснащения промышленных предприятий и внедрение стимулов.

"Одно дело - продекларировать амбиции. Другое дело - подкрепить эти амбиции реальными деньгами. Потому что любое мероприятие, которое предлагается сегодня, противоречивый. Увеличивать углеродный налог для того, чтобы собирать углеродный налог, а потом давать его тем самым налогоплательщикам для внедрения проектов энергоэффективности - я не думаю, что это самый эффективный механизм. Так же как увеличивать экологические налоги на топливо в тот момент, когда мы боремся за уменьшение стоимости топлива - это тоже весьма специфическая вещь", - пояснил Качка.

Он отметил, что сейчас в правительстве идут дискуссии относительно того, как запустить двигатель климатического управления в Украине таким образом, чтобы он работал на пользу развития экономики.

"Для этого (модернизации, - ред.) надо, чтобы были средства, чтобы были регуляторные меры, которые не наказывают, а побуждают, дают возможность развиваться. И в этом, возможно, самый большой вызов. Я думаю, что та дискуссия, которая идет у нас по определению нашей амбиции по нашему национальному определенном взноса по Парижскому соглашению - это дискуссия не про нашу амбицию перед всем миром. Это дискуссия о том, как наладить внутреннюю политику", - заключил Качка.

Как известно, Украина собирается взять на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года. На это, по оценкам экспертов, промышленности необходимо 37 млрд евро.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко отметил: для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

Председатель комитета экологии и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Павел Жила отметил, что законопроекты о защите окружающей среды должны учитывать реальное состояние отечественной промышленности и предусматривать государственную поддержку для проведения экомодернизации предприятий, а не просто копировать европейские нормы.