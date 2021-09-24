Председатель ВСК по УЗ – о возвращении Лещенко в Наблюдательный совет: так не будет

Менеджеры "Укрзалізниці" должны быть уволены за доведение компании до критического состояния, а не переназначены, как предлагают сделать с Сергеем Лещенко.

Об этом написала народный депутат Украины, председатель парламентской временной следственной комиссии по расследованию ситуации в "Укрзалізниці" Юлия Гришина на своей странице в Facebook, комментируя новость о том, что Министерство инфраструктуры предлагает снова включить Лещенко в Наблюдательный совет УЗ.

"Сказать, что члены ВСК были ошарашены новостью о том, что министр инфраструктуры рекомендовал вернуть Сергея Лещенко в Наблюдательный совет – ничего не сказать. А эта новость застала нас врасплох как раз во время заседания. Но так не будет! Это я адресую руководству УЗ, министерству инфраструктуры и Кабмину", – написала Гришина.

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Она отметила: нельзя оставлять в правлении "Укрзалізниці" людей, которые довели компанию до того критического состояния, в котором она находится сейчас. Действующие в настоящее время члены правления УЗ должны быть уволены, они не способны провести реформу компании и вывести ее из убытков.

"Мы сегодня четко понимаем, кто и когда довел УЗ до банкротства. Не будет так, что люди, которые должны сидеть в тюрьме – руководят национальной компанией и за счет средств налогоплательщиков закрывают дыры от коррупции и некомпетентности. Вопрос – почему до сих пор не уволен ни один член правления? Конкретного ответа мы не получили", – пояснила Гришина.

Как известно, Кабмин отказался от дальнейшего сотрудничества с председателем наблюдательного совета "Укрзалізниці" Шевки Аджунером, а также ее членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Сейчас в Наблюдательном совете остался только Адомас Аудицкас.

Ранее ВСК по "Укрзалізниці" установила, что причинами кризиса в компании стали коррупция и неэффективное управление. Так, Государственная аудиторская компаниия за три года, с 2017 по 2020, обнаружила в "Укрзалізниці" финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 миллиарда гривен.

В то время как члены Наблюдательного совета получали в среднем от 300 000 гривен в месяц, а также получили более 20 млн грн компенсации. Как подсчитали в ВСК, Наблюдательный совет провел в 2020 году всего 32 заседания, из которых шесть были фиктивными. Однако, несмотря на все рекомендации ВСК, Министерство инфраструктуры вновь подало кандидатуру Сергея Лещенко в Наблюдательный совет УЗ.

Ранее эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные деньги за то, что производят конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.

В то же время член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзалізниці" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзалізниця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.