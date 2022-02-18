Правительство планирует повысить налоги на добычу украинского газа ради покупки российского, – Наливайченко

Кабинет министров планирует потратить 160 млрд грн от повышения налогов на добычу украинского газа на закупку российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.

"В пояснительной записке к проекту закона о повышении налогов на украинский газ написано: 160 млрд грн будет направлено на закупку импортного - читай российского - природного газа. С одной стороны, власти хотят остановить добычу собственного газа в Украине, с другой - отобрать у украинских газовщиков 160 млрд грн и передать их "Газпрому", - отметил нардеп.

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Он также подчеркнул, что вместо привлечения инвестиций в разработку украинских газовых месторождений на Полтавщине, Харьковщине, Львовщине, на Причерноморском шельфе, правительство стремится обложить собственные скважины непосильными налогами ради коррупционных договоренностей с российским "Газпромом".

"Сейчас ходят слухи о попытках некоторых украинских чиновников договориться с российским "Газпромом" о возобновлении закупки газа, в частности, чтобы эти 160 млрд грн от украинских налогоплательщиков заплатить российской газовой монополии, то есть по сути отдать их на финансирование российской армии", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.