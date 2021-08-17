Повышение тарифов на железнодорожные перевозки без реформы УЗ это деньги, выброшенные на ветер, – Гусак

Власти должны провести полноценную реформу "Укрзалізниці", а не в очередной раз повышать тарифы, ведь дополнительные средства от этого поглощает коррупция. Об этом заявил гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак.

"Мы уже все это проходили. Уже были повышение тарифов на 30%, на 20%, на 15% в прошлые годы. И каждый раз говорили, что это позволит УЗ делать инвестиции. Но все эти деньги куда-то исчезали. И ничего не менялось, и инвестиций по факту никто не делал ", - сказал Гусак.

Он напомнил, что выполнение инвестиционной программы УЗ никогда не превышало 70%, а в 2019 году оно вообще упало до 50%, что является критически низким уровнем. "Неудивительно, что у нас поезда сходят с рельсов - потому что пути никто не ремонтирует", - считает Гусак.

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По его мнению, от очередного повышения тарифов на грузовые перевозки по железной дороге УЗ ничего не выиграет, а наоборот – потеряет еще больше своих клиентов, которые перейдут на более дешевые автомобильные перевозки.

"Деньги от этого очередного повышения тарифов скорее всего пойдут, как вода в песок. Как и деньги от всех предыдущих повышений тарифов", - отметил Гусак.

Эксперт считает, что процесс решения проблем компании нужно начинать с проведения полноценного реформирования УЗ, и только потом переходить к наведению порядка в тарифообразования на перевозки.

"Не надо ставить телегу впереди лошади. Сначала должна быть определенность с руководством УЗ, проведена в конце концов долгожданная реформа УЗ с организационным и финансовым разделением на соответствующие сегменты – пассажирские перевозки, грузовые перевозки, инфраструктура, четкое выделение непрофильных активов. И только потом можно и нужно начинать говорить о повышении тарифов ", - подытожил Гусак.

Как известно, Мининфраструктуры планирует в два этапа повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 30%. При том, что за период с 2010 по 2020 год эти тарифы выросли на 195%, а инвестиционные программы не выполняются.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзалізниці" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзалізниця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власти должны решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзалізниці" и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.