Повышение налогов отобьет у инвесторов желание вкладывать деньги в Украину, – Зинченко

Ценовая конъюнктура на мировых рынках постоянно меняется, и государство не должно на этом спекулировать, увеличивая налоговое давление на экспортеров при благоприятной ситуации.

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Государство не может спекулировать на мировых ценах. Это не естественно для государства. Государство определяет ренту, эта рента платится. Если цены на мировых рынках на что-либо – руда или масло, или зерно, – идут вверх, что происходит? Украинские предприятия- экспортеры получают большую прибыль. Тогда работает механизм, при котором они платят больше налога на прибыль. Таким образом государство получает свой доход от роста цены на мировых рынках на экспортные товары", – пояснил Зинченко.

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Он подчеркнул: при благоприятной ценовой ситуации на ключевые экспортные позиции Украина получает больше поступлений в бюджет от налогов и валюты от экспортеров, что обеспечивает стабильность национальной валюты, дает возможность увеличивать финансирование социального направления. Повышение в этот период налогов для экспортеров недопустимо, ведь ценовая ситуация на рынках является циклической. В частности, в настоящее время цены на сырье уже резко снизились. Кроме того, по словам эксперта, рост налогового давления приведет к падению инвестиций в страну.

"Когда государство еще пытается увеличить налоговую базу, происходит худшее, что можно себе представить – отток инвесторов. Так как предприятие, если оно видит рост цены и увеличение доходов, думает: мы можем запланировать инвестиции – на модернизацию, на экологию, на энергосбережение, на новые мощности. А когда инвестор видит рост налогов, то он говорит: извините, если налоги растут постоянно и непредсказуемо, то как я буду инвестировать?" – объяснил Зинченко.

Эксперт привел пример канадской компании Black Iron: раньше она планировала построить один из крупнейших ГОКов в Украине. Однако сейчас руководство собирается пересмотреть свои планы – в случае принятия законопроекта, которым повышаются налоги для бизнеса, в частности рента на добычу железной руды (законопроект 5600).

"Таким образом, это (повышение налогов – ред.) не является верным механизмом. Если предприятия получают больше прибыли от роста цен – государство получает больше налога на прибыль. А увеличивать налоговую нагрузку – это всегда ведет к уменьшению инвестиций", – подытожил Зинченко.

Как известно, стоимость железной руды на мировых рынках продолжает падение. Так, на момент завершения торгов 6 сентября, цена на бирже составила $131,50 за тонну. Предыдущий минимум был зафиксирован 19 августа: тогда цены на руду упали до $134,05 / т., что стало самым низким показателем с весны 2021 года. Таким образом, в сумме руда за месяц подешевела почти на 40%.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК: власть должна поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию, а также позаботиться о том, чтобы удержать курс гривны от обвала.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.