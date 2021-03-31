Потребители оплатили двукратное повышение зарплаты председателя НКРЭКУ Тарасюка, – Волынец

Необоснованное увеличение заработной председателя и членов Тарифной комиссии НКРЭКУ в 2020 году в два раза было профинансировано за счет потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"Это очень большие непродуманные зарплаты, необоснованные, что они будут заложены в тарифы, а все украинцы заплатят за эти высокие зарплаты из своей пенсии, из своих небольших зарплат. Но при этом эти высокие зарплаты как-то так умножены на коррупционные доходы", – заявил нардеп в эфире телеканала "Рада".

По его словам зарплата рядового члена НКРЭКУ в 2020 году выросла вдвое до 213 тыс. грн в месяц.

"Средняя зарплата у горняков угольных предприятий на государственных предприятиях составляет 12089 гривен. А средняя зарплата НКРЭКУ где-то в пределах 220 тысяч в месяц, минимальная у рядового члена НКРЭКУ 213 тысяч, максимальная 250 тысяч в месяц", – подчеркнул депутат.

Кроме того, по информации нардепа, председатель НКРЭКУ вопреки закону активно развивает семейный энергетический бизнес.

"Руководитель НКРЭКУ Тарасюк еще замешан был в определенном семейном бизнесе. Он как государственный служащий не имеет права этим заниматься. И он, и его брат. Я со своей стороны вынужден был обращаться к НАПК, чтобы они разобрались. В ответ получил заказные публикации против себя. У них есть деньги, за ними стоят олигархи, которые тоже грабят энергетику Украины. И поэтому у них есть очень большие мощности, у них есть каналы. они могут не только огрызаться, они могут и в грязи утопить кого хочешь", – добавил Волынец.

Предоставляем, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата в 2020 году выросла в 2 раза до 200 тысяч грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ .

Последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 года о премировании членов НКРЭКУ в размере 50% должностного оклада за "личный вклад в работу комиссии".