Порошенко о бюджетной политике 'Слуги народа': работает не на интересы людей

Бюджетная политика "Слуг народа" базируется не на интересах людей, а на лоббировании теневых доходов. Верховная Рада в первую очередь должна защитить украинцев.

Об этом с трибуны парламента во вторник, 21 сентября, заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко. Он призвал народных депутатов защитить децентрализацию, принять решение о выплате людям тринадцатой пенсии, вернуть задолженность армейцам и добавить позиции по субсидиям.

Политик подчеркнул, что все это нужно сделать срочно. Порошенко также отметил, что несмотря на коронакризис соседние государства показали значительно более высокий рост экономики, чем Украина.

Видео дня

"Рост экономики в 2020 году в странах ЕС следующий: в Польше квартальный взнос 11%, в Эстонии квартальный взнос 14%, а в Турции – 21% роста экономики за квартал. Какой рост в Украине на фоне кризиса в прошлом году? 5%. Куда мы движемся?" – заметил Порошенко.

Он отметил, что бюджет – это философия развития страны со стороны правящей власти, а для стимулирования развития экономики Украине нужны прямые иностранные инвестиции.

Политик отметил, что для стимулирования инвестиций власть должна обеспечить верховенство права и доверие, демократию, права человека, свободу СМИ и отсутствие преследования оппозиции. Однако, по его словам, по всем этим вопросам Украина при действующей власти демонстрирует регресс.

Он сообщил, что когда нардепы лоббировали "лотерейку" и "игорку", то обещали, что доходы бюджета будут 7 миллиардов гривен.

"Сколько сейчас заложили в доходы от "игорки" и "лотерейки"? 700 миллионов. Это и есть ложь, потому что деньги идут в карманы "Слуги народа" в виде конвертов "20-40-50", которые разносятся по залу", – сказал Порошенко.